डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), मौसम केंद्र लखनऊ द्वारा जारी ताजा मौसम अवलोकन के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय ठंड और नमी (आर्द्रता) का स्तर काफी बढ़ गया है। राज्य के कई प्रमुख शहरों में हवा की गति शांत रहने और उच्च आर्द्रता के कारण कोहरे और धुंध की स्थिति बनी हुई है।

लखनऊ में सुबह 6:30 बजे तक तापमान 13 डिग्री और आर्द्रता 100 प्रतिशत दर्ज की गई है। शहर में हवा पूरी तरह शांत है। मौसम केंद्र के अनुसार, आज लखनऊ में सूर्योदय सुबह 06:28 बजे हुआ और सूर्यास्त शाम 05:15 बजे होगा।

मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के अन्य बड़े शहरों का वर्तमान मौसम इस प्रकार है- बरेली में तापमान 13.4 डिग्री रहेगा। बुधवार को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रयागराज यानी संगमनगरी में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। दिन के तापमान में गिरावट के बाद अब रात की ठंड भी तेजी से बढ़ने लगी है। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को न्यूनतम तापमान में 3.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को रात का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस था, जो मंगलवार को घटकर 14.6 डिग्री पर पहुंच गया।

तापमान में इस गिरावट से सुबह और रात के समय ठंड का एहसास बढ़ गया है। अगले छह दिनों तक सुबह के समय कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। साथ ही अधिकतम तापमान में भी धीरे-धीरे गिरावट आने के संकेत हैं।