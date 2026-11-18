जागरण संवाददाता, लखनऊ। हुनर और रचनात्मकता से आशियाना निवासी अपराजिता हांडा ने लखनऊ का नाम रोशन किया है। उन्होंने केक और कुकीज के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सांस्कृतिक विरासत को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया।