राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजधानी में आतंकी हमलों से निपटने की तैयारियों को और मजबूत करने के लिए बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और उत्तर प्रदेश पुलिस का संयुक्त क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। पुलिस लाइंस में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से एनएसजी और यूपी पुलिस की विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय बढ़ाने के साथ ही आतंकवाद निरोधी कार्रवाई की क्षमता को मजबूत किया जाएगा।

प्रशिक्षण के दौरान महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमले, बंधक बनाने और बंधकों को सुरक्षित निकालने जैसी आपात परिस्थितियों से निपटने की रणनीति पर काम होगा। आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई, बचाव अभियान और संकट के समय विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित प्रतिक्रिया को भी परखा जाएगा। एनएसजी के विशेषज्ञ यूपी पुलिस के अधिकारियों और जवानों को आतंकवाद निरोधी अभियानों के व्यावहारिक पहलुओं का प्रशिक्षण देंगे।