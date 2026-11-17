राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वित्तीय संकट से जूझते पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने अब विद्युत वितरण कंपनियों(डिस्काम) को प्रभावी कार्ययोजना बनाकर बिजली चोरी पर कड़ाई से अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव ऊर्जा व पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद ने कहा कि बड़े पैमाने पर बिजली चोरी से ज्यादा तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों वाले क्षेत्रों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर विद्युत राजस्व वसूली में तेजी लाया जाए।

शक्तिभवन में मध्यांचल व पश्चिमांचल डिस्काम के कार्यकलापों की समीक्षा करते हुए प्रसाद ने स्पष्ट तौर पर हिदायत दी कि कागजी प्रगति के बजाय धरातल पर परिणाम को दिखाएं। विद्युत व्यवस्था सुधारने के निर्देश देते हुए कहा कि उपभोक्ता सेवाओं में कतई लापरवाही न बरती जाए। अध्यक्ष ने कहा कि बिजली आपूर्ति, राजस्व वसूली, बिलिंग व्यवस्था एवं लाइन हानियों में कमी लाना प्राथमिकता होनी चाहिए।