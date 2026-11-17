जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में आवेदकों को फ्लैटों का आवंटन शुरू हो गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को पार्क व्यू एवं ऐशबाग स्क्वायर अपार्टमेंट के 59 फ्लैटों का लाटरी से आवंटन किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मर्करी आडिटोरियम में हुए इस लाटरी ड्रा में आवेदकों के हाथों से लाटरी की पर्चियां निकलवाई गईं।

एलडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया, बसंतकुंज योजना में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के सामने पार्क व्यू अपार्टमेंट निर्मित किया जा रहा है। इसमें थ्री बीएचके प्लस स्टडी श्रेणी के 22 व थ्री बीएचके श्रेणी के 17 फ्लैटों का लाटरी से आवंटन किया गया।