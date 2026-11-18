संवाद सूत्र, फतेहाबाद (आगरा)। सर्दी के मौसम में घने कोहरे और धुंध के चलते एक्सप्रेसवे पर होने वाले सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए यूपीडा ने विशेष यातायात सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे सहित प्रदेश के पांच एक्सप्रेसवे पर अब कोहरे के दौरान कॉन्वाय सिस्टम से वाहनों का संचालन कराया जाएगा।

इसके तहत दृश्यता 50 मीटर से कम होने पर वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रुकवाया जाएगा। पर्याप्त संख्या में वाहन एकत्रित होने के बाद उन्हें काफिले के रूप में एक साथ रवाना किया जाएगा। इसके लिए टोल प्लाजा और एक्सप्रेसवे के एंट्री-एग्जिट प्वाइंट पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।



यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने पुलिस आयुक्त आगरा, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज सहित संबंधित जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।