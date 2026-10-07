Weather Today: लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में मौसम का बदला मिजाज, अगले तीन दिन बारिश और ओलावृष्टि के आसार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मौसम में बदलाव जारी है। दिन की तेज धूप लोगों को विचलित कर रही है। हालांकि, रात की हल्की सर्दी राहत दे रही है, जिसका अंतर तापमान में भी दिख रहा है।

मंगलवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है।

विभाग के मुताबिक, पश्चिमी उप्र में नौ अक्टूबर और पूर्वी प्रदेश में 10 अक्टूबर तक बौछारें पड़ने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उप्र के कुछ हिस्सों में 40-50 किमी प्रति घंटा की गति से हवा चली। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ अंबेडकर नगर और जौनपुर में कहीं-कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई।