Weather Today: लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में मौसम का बदला मिजाज, अगले तीन दिन बारिश और ओलावृष्टि के आसार
लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव जारी है, जहां दिन में तेज धूप और रात में हल्की ठंड ...और पढ़ें
HighLights
लखनऊ में अधिकतम तापमान 33, न्यूनतम 22.5 डिग्री सेल्सियस रहा।
अगले तीन दिन यूपी में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना।
पश्चिमी विक्षोभ से तापमान में गिरावट, ओलावृष्टि के भी आसार।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। मौसम में बदलाव जारी है। दिन की तेज धूप लोगों को विचलित कर रही है। हालांकि, रात की हल्की सर्दी राहत दे रही है, जिसका अंतर तापमान में भी दिख रहा है।
मंगलवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है।
विभाग के मुताबिक, पश्चिमी उप्र में नौ अक्टूबर और पूर्वी प्रदेश में 10 अक्टूबर तक बौछारें पड़ने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उप्र के कुछ हिस्सों में 40-50 किमी प्रति घंटा की गति से हवा चली। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ अंबेडकर नगर और जौनपुर में कहीं-कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई।
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वाराणसी में सर्वाधिक 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने से दौरान प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश के भी आसार हैं।
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इससे अधिकतम तापमान में दो-तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। कहीं-कहीं ओलावृष्टि की स्थितियां भी बन सकती हैं।