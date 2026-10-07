'विधान सभा चुनाव लड़ना पड़े तो कौन से मुद्दे उठाएंगी', महिला मोर्चा की बैठक में महिलाओं से बोले विनोद तावड़े

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य सभा प्रत्याशियों के नामांकन की गहमागहमी के बीच भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने महिला मोर्चा की पदाधिकारियों की जानकारी व तैयारियों की परीक्षा ली। कई महिला पदाधिकारियों से पूछा कि आपके बूथ पर पार्टी का प्रदर्शन क्या रहा? हार-जीत का अंतर बताएं? जिले में कितने मंडल हैं? अगर आपको विधान सभा चुनाव लड़ना पड़े तो महिलाओं के उत्थान के लिए क्या करेंगी? कौन से मुद्दे उठाएंगी?

महिलाओं से उन्होंने कहा कि वे अपने बूथ, मंडल और विधान सभा क्षेत्र की पूरी जानकारी रखें। यह भी कहा कि जब आप महिलाओं के बीच जाएं तो उन्हें सपा सरकार की तुलना में भाजपा शासनकाल की उपलब्धियों के बारे में बताएं। प्रदेश सह प्रभारी मेधा कुलकर्णी ने महिलाओं से कहा कि परंपरागत मुद्दों के बजाय महिलाओं के बीच नए विषय उठाएं। पहले उन महिलाओं की मन की बात सुनें। उनका फीडबैक धैर्य से सुनें।