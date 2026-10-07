यूपी में बिछेगा सड़कों का नया जाल, विंध्य-पूर्वांचल और मेरठ-हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे से बदलेगी सूरत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले विंध्य एक्सप्रेसवे, विंध्य-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और मेरठ-हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर शिलान्यास की तैयारी शुरू कर दी है। इन परियोजनाओं के लिए 10 जिलों के 656 गांवों में करीब 81 हजार हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की जानी है।

यूपीडा के अनुसार 15 से 30 दिसंबर के बीच तीनों परियोजनाओं का शिलान्यास कराया जाएगा। विंध्य एक्सप्रेसवे प्रयागराज, भदोही, मीरजापुर और सोनभद्र से होकर गुजरेगा। इसके निर्माण के लिए प्रयागराज व भदोही के 71-71, मीरजापुर के 91 और सोनभद्र के 109 गांवों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी।