यूपी में बाढ़ और अतिवृष्टि से पीड़ित किसानों को 12 अक्टूबर के बाद मिलेगा मुआवजा, डिजिटल फसल सर्वेक्षण के आधार पर तय होगी राशि

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में चक्रवात, अतिवृष्टि और बाढ़ से फसलों के नुकसान को लेकर प्रभावित किसानों को 12 अक्टूबर के बाद मुआवजा वितरित किया जाएगा। इस संदर्भ में राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने सोमवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों और अपर जिलाधिकारियों के साथ राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित जिलों के अधिकारियों को सर्वेक्षण का कार्य 12 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

राहत आयुक्त ने कहा कि बाढ़ प्रभावित किसानों को नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए फसल क्षति का सटीक आकलन जरूरी है। उन्होंने पानी में डूबी फसलों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। इस सर्वेक्षण के आधार पर पात्र किसानों को सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केवल लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट पर निर्भर न रहें, बल्कि स्वयं मौके पर जाकर सर्वेक्षण की स्थिति और गुणवत्ता की जांच करें।