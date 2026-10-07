जौहर ट्रस्ट मामले में बढ़ा ईडी का शिकंजा, सपा विधायक नसीर अहमद खां से 7 घंटे तक पूछताछ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पूर्व मंत्री आजम खां और उनके परिवार के जौहर ट्रस्ट से जुड़े मामले की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच अब ट्रस्ट से जुड़े करीबी राजनेताओं तक पहुंच गई है। ईडी ने मंगलवार को रामपुर की चमरौवा विधान सभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक नसीर अहमद खां से करीब सात घंटे तक पूछताछ की। नसीर जौहर ट्रस्ट के संयुक्त सचिव रह चुके हैं। इसी भूमिका को लेकर ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था।

सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने ट्रस्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों में नसीर की भूमिका, ट्रस्ट के लिए दान जुटाने और जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण से जुड़े मामलों को लेकर सवाल किए। शत्रु संपत्ति से जुड़े प्रकरण में भी उनकी भूमिका को लेकर जानकारी ली गई। ईडी को आशंका है कि ट्रस्ट के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में नसीर की भूमिका रही हो सकती है। हालांकि, पूछताछ में नसीर ने ट्रस्ट के कामकाज में अपनी सक्रिय भूमिका से इनकार किया।

कई सवालों के जवाब भी उन्होंने देने से परहेज किया। ईडी ने नसीर को ट्रस्ट के संयुक्त सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति और भूमिका से संबंधित दस्तावेजों के साथ दोबारा पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। इससे संकेत हैं कि एजेंसी इस मामले में उनकी भूमिका की और पड़ताल कर सकती है।

नसीर अहमद पहले से ही आयकर विभाग की जांच के दायरे में रहे हैं। जौहर ट्रस्ट से जुड़े मामलों की जांच के दौरान आयकर विभाग ने उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। इसके अलावा आजम खां के साथ शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इस प्रकरण में अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें अदालत में सरेंडर करना पड़ा था।