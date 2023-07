UP Weather: यूपी के जिलों में आज हल्की बारिश के आसार, बुंदेलखंड क्षेत्र में भारी बरसात की चेतावनी, तापमान गिरा

UP Weather News उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय हो चुका है और बादल जमकर बरस रहे हैं। सोमवार को यूपी के अधिकतर जिलों में हल्की बारिश की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। वहीं छह तारीख से बुंदेलखंड क्षेत्र में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाला पूरा सप्ताह बारिश का रहने वाला है।

लखनऊ, जागरण संवाददाता। मानसून यूपी में आ चुका है और बरसात हो रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छिटपुट बारिश के बाद निकलने वाली धूप उमस बढ़ा रही है। रविवार शाम को बादलों ने थोड़ी राहत दी। वहीं, सावन की आहट के बीच बादलों की आवाजाही बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार सप्ताहभर लखनऊ में बदली के साथ मेघों का राग मल्हार सुनाई देता रहेगा। अगले दो दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई बेल्ट के कई जिलों में भारी बारिश के लिए चेतावनी जारी की गई है। बुंदेलखंड क्षेत्र में भारी बारिश के आसार छह जुलाई से प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों और बुंदेलखंड क्षेत्र में भारी बारिश के आसार हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक दानिश के अनुसार, वर्तमान में घुमावदार हवा (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) प्रदेश के उत्तरी-पश्चिमी हिस्से की ओर सक्रिय है। अधिकतर जिलों में हल्की बारिश के आसार सोमवार को लखनऊ समेत प्रदेश के अधिकतर जिलों में बदली के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। रविवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस गिरकर 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान में दर्ज की गिरावट प्रदेशभर में हुई बादलों की आवाजाही और मध्यम बारिश से तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। सर्वाधिक तापमान कानपुर में 36.2 और झांसी में 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सबसे कम तापमान नजीबाबाद में 24.0 और झांसी में 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। सोमवार को बादलों की आवाजाही के साथ बारिश के आसार हैं।

Edited By: Abhishek Saxena