    UP: उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर जारी, कई जिलों में स्कूलों में की गई छुट्टी

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 01:32 PM (IST)

    Weather in UP: शीतलहर के बढ़ते प्रभाव के कारण कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई हैं, जबकि अधिकांश में स्कूलों का समय प्रात: नौ या 9.30 बजे से क ...और पढ़ें

    Hero Image

     प्रदेश में ठंड का सितम 

    डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ: प्रदेश में ठंड का सितम बढ़ता ही जा रहा है। तीन दिन से प्रदेश कोहरे की आगोश में है और गलन के कारण लोग घरों में दुबके हैं। शीतलहर के बढ़ते प्रभाव के कारण कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई हैं, जबकि अधिकांश में स्कूलों का समय प्रात: नौ या 9.30 बजे से कर दिया गया है।

    कानपुर में कोहरा व गलन बढ़ने के कारण दो दिन के लिए नर्सरी से इंटरमीडिएट तक के स्कूल-कालेज 20 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं, जबकि 21 को रविवार है। आसपास के जिलों में भी स्कूल बंद किए गए हैं। उन्नाव में डीएम के निर्देश पर परिषदीय, सहयता प्राप्त और मान्यताप्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। कक्षा छह से आठ तक के विद्यालयों का समय सुबह 11:30 से अपराह्न तीन बजे तक कर दिया गया है।

    संभल में गुरुवार की देर शाम को संभल के जिलाधिकारी डा. राजेंद्र पेंसिया ने शीतलहर को देखते को 19 व 20 दिसंबर का अवकाश घोषित किया है। बुधवार को स्कूल के समय में भी परिवर्तन किया है। सुबह नौ बजे की जगह पर दस बजे स्कूल खुलने और तीन बजे छुट्टी होना निर्धारित किया गया है। रामपुर में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के समस्त विद्यालयों में 20 दिसंबर तक अवकाश घोषित कर दिया है।

    आगरा में कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमी हुई है। शीतलहर को देखते हुए डीएम ने शुक्रवार को 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी है। फिरोजाबाद में 12 वीं तक के स्कूलों का समय आज से सुबह 9.30 से दोपहर 3.30 तक कर दिया गया है। यहां सुबह से कोहरा छाया हुआ है।

    मैनपुरी में गुरुवार रात से ही कोहरा छा गया था। सर्द हवा के चलते तापमान में गिरावट आई। शुक्रवार की सुबह कम कोहरा होने के बाद भी सर्दी का प्रकोप कम नहीं हुआ। सर्दी को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा एक से आठ तक सभी बोर्ड के स्कूलों का समय सुबह दस बजे से कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी कई निजी स्कूलों ने अपना समय परिवर्तित नहीं किया। इससे सुबह साढ़े आठ बजे बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल पहुंचे।