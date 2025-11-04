Language
    UP Weather Update: आज से बदलेगा यूपी का मौसम, क्या है पूर्वानुमान? देखे IMD का लेटेस्ट अपडेट

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 07:09 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में आज से मौसम बदलने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने पूर्वानुमान जारी किया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मौसम में बदलाव के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। किसानों को अपनी फसलों को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है।

    UP Weather News: प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। यूपी में मौसम बदल रहा है। पश्चिमी हवा के आने के साथ ही मौसम में बदलाव का असर दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग का मानना है कि अभी बूंदाबांदी या वर्षा के आसार नहीं हैं जो रबी फसलों की बोआई के लिए सबसे बेहतर है। पश्चिमी हवा के आने से अब रात का तापमान भी धीरे-धीरे नीचे जाएगा। इससे सुबह और शाम के साथ अब रात में भी सर्दी बढ़ जाएगी।

    आज से बदलेगा मौसम

    मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ का मौसम पर असर चार नवंबर के बाद से दिखाई देगा लेकिन पश्चिम से आ रही हवा की गति बढ़ने से मौसम पूरी तरह से बदलने लगा है। सोमवार को दिन में आसमान साफ रहा लेकिन हवा चलने से मौसम में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। दिन में भी मौसम इस तरह का रहा जिसमें पंखा चलाना भी जरूरी नहीं रह गया।


    कानपुर का ऐसा रह सकता है मौसम

    मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि अब कानपुर और आस-पास के इलाकों में सुबह-शाम की धुंध बनी रहेगी। सुबह नौ बजे के बाद धुंध कम होगी। सोमवार को कानपुर में हवा की औसत गति 4.6 किमी प्रति घंटा रही है जो अगले 24 घंटे में बढ़कर 12 किमी तक पहुंच सकती है। तेज हवा के आने से पहाड़ों की सर्दी भी पहुंचेगी जबकि अरब सागर से आ रही नमी के कारण कहीं-कहीं हल्के बादल रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को कानपुर का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री रहा जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान में भी कमी आई है सोमवार को यह 17.8 डिग्री था जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक है।

    आगरा का मौसम

    आगरा शहर के मौसम में पांच नवंबर से बदलाव देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान के साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने मंगलवार को आसमान साफ रहने व धूप निकलने का पूर्वानुमान जताया है। उधर, सोमवार को सुबह से धूप निकली और दिनभर हवा चलती रही। अधिकतम तापमान में वृद्धि और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली।

    रविवार को अधिकतम तपमान 33.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक और न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। रविवार को अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा था।