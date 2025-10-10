UP Weather Today: गोरखपुर-कानपुर सहित कई जिलों में अगले पांच दिनों तक बदला रहेगा मौसम, दिन में धूप और रात में ठंड का एहसास

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मौसम अगले पांच दिनों तक शुष्क बना रहेगा। दिन में जहां धूप खिलेगी। वहीं रात में 12 बजे के बाद हल्की ठंड का अहसास हो सकता है। मौसम विज्ञानी का कहना है कि रात में ओस पड़ने लगी है। इसलिए तापमान प्रभावित होगा।

स्थानीय मौसम विज्ञानी टीबी सिंह ने बताया कि अगले पांच दिनों तक वर्षा के आसार नहीं है। मौसम शुष्क बना रहेगा। इससे दिन में तापमान अधिक हो सकता है। वर्षा के संबंध में गुरुवार से लेकर अगले पांच दिनों तक कोई चेतावनी नहीं है।

रायबरेली का मौसम मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को आसमान हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के आसार हैं। रात का तापमान सामान्य रहेगा। गुरुवार को दिनभर तेज धूप रहने से उमस भरी गर्मी रही। कानपुर का मौसम मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि मानसून बादलों के वापस लौटने के बाद उत्तरोत्तर सक्रिय मौसम तंत्रों के प्रभाव से कोई वर्षा नहीं हुई है। गुरुवार को कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र नहीं रहा। इससे शुष्क पछुआ और उत्तरी-पश्चिमी हवा चलने के आसार बनने लगे हैं। इसका असर गुरुवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी के तौर पर देखने को मिला है। अगले दो दिन के अंदर न्यूनतम तापमान में और भी कमी आएगी। इससे रात और सुबह का मौसम अच्छा हो जाएगा लेकिन दिन में तेज़ धूप निकलने की पूरी संभावना है। अब आसमान भी पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा।

आगरा: धूप निकलेगी, शुष्क रहेगा मौसम आगरा शहर में गुरुवार को दिनभर धूप निकली। इससे अधिकतम व न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि देखने को मिली, लेकिन वह सामान्य से कम रहा। मौसम विभाग ने शुक्रवार को धूप निकलने और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम शुष्क बना रहेगा। शहर में सोमवार व मंगलवार को वर्षा से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट आई थी। इससे सुबह और रात को हल्की ठंड का अहसास होने लगा है। गुरुवार को सुबह से धूप निकली। आंशिक बादलों और तापमान के सामान्य से कम रहने की वजह से मौसम सुहाना बना रहा।