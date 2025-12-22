UP Weather: अगले दो दिन कोहरे में हो सकती है कमी, लेकिन ठिठुरन से राहत नहीं, 5 घंटे देरी से रात 12 बजे पहुंची वंदे भारत

जागरण टीम, लखनऊ। रविवार को भी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में ठिठुरन रही। दिन में जहां गोरखपुर, बाराबंकी, सुलतानपुर, गाजीपुर, बस्ती, सोनभद्र, अलीगढ़ एवं इटावा में ठंडी अधिक रही, वहीं वाराणसी, बहराइच, हरदोई, बलिया, प्रयागराज, गाजीपुर, अमेठी मुरादाबाद, झांसी, हमीरपुर एवं आगरा भी सर्द रहा। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में सोमवार तक मामूली सुधार रहने की संभावना है। कई जिलों में सर्दी के कारण नर्सरी से कक्षा आठ तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कोहरे का प्रभाव सड़क, रेल और हवाई सेवाओं पर भी स्पष्ट रूप से देखा गया।

हाईवे और एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की गति धीमी हो गई है, जबकि प्रदेश से गुजरने वाली कई ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। कोहरे के कारण रविवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर एक उड़ान निरस्त रही। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार सुबह कई जिलों में मध्यम से घना कोहरा तक बना रहेगा। आने वाले दो से तीन दिनों में तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होने तथा कोहरे के घनत्व में कमी आने की संभावना है।

इसके बाद तापमान में फिर से गिरावट आने तथा कोहरे के घनत्व में बढ़ोतरी आएगी। लखनऊ में रविवार को अधिकतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस रहा जो कि सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस कम है। इसी तरह न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रहा जो कि सामान्य से दो डिग्री अधिक था। दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22416) शनिवार को दिल्ली से ही तीन घंटे देरी से शाम छह बजे चली। शाम 7:08 बजे पहुंचने वाली ट्रेन पांच घंटे की देरी से रात 12 बजे कानपुर सेंट्रल स्टेशन आई।

ट्रेन में यात्रियों को खाना भी नहीं दिया इस दौरान, ट्रेन में यात्रियों को भोजन भी नहीं दिया गया। भूखे पेट यात्रियों ने नाराजगी जताई। सेंट्रल स्टेशन के निदेशक आशुतोष सिंह ने बताया कि नियमों के मुताबिक भोजन दिया जाना चाहिए था। पता किया जा रहा है कि क्यों नहीं दिया गया। बरौनी-नई दिल्ली एक्सप्रेस 16 घंटे की देरी से सेंट्रल स्टेशन पहुंची। प्रयागराज में पूरे दिन बादल छाए रहे, जिससे धूप नहीं निकली। घने कोहरे के कारण प्रयागराज जंक्शन पर पहुंचने वाली लगभग सभी ट्रेनें 5 से 6 घंटे की देरी से आईं। मुरादाबाद मंडल में रविवार को दो दिन बाद हल्की धूप देखने को मिली।