UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में कोहरे की दस्तक, कैसा रहेगा अगले सात दिनों का मौसम? देखें रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। दिसंबर माह के आगमन के साथ ही सर्दी धीरे-धीरे अपने शबाब पर पहुंचने लगी है। बीते कुछ दिनों तक मौसम खुशनुमा और मध्यम सर्दी वाला बना हुआ था, लेकिन बीते दो दिनों में अचानक मौसम ने करवट बदल ली। उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में सर्दी का पहला कोहरा और पाला पड़ने से जनजीवन प्रभावित हो गया।

सोमवार को घने कोहरे के कारण आम जनमानस की दिनचर्या सुस्त पड़ गई। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रही, जिससे सड़कों पर वाहनों की गति धीमी हो गई। कई स्थानों पर दृश्यता पांच मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिससे वाहन चालकों को खासा परेशान होना पड़ा।

अगले सात दिनों का मौसम मौसम विभाग के अनुसार, कानपुर, लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, गाेरखपुर समेत पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लखनऊ आगरा कानपुर वाराणसी भारत में मौसम का मिजाज भारत में आमतौर पर पूरे साल अलग-अलग हिस्सों में तापमान और मौसम की स्थिति की एक विस्तृत श्रृंखला का अनुभव होता है। सर्दियों में, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। गर्मियों में, मैदानी इलाकों में तापमान 45-50 डिग्री तक पहुँच जाता है। दक्षिणी राज्यों सहित तटीय क्षेत्रों में, तापमान पूरे साल लगभग 15-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है।

कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डा. नवनीत कुमार मिश्रा के अनुसार सोमवार को मौसम साफ रहेगा। सुबह हल्का कोहरा रहने की संभावना है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर समेत कई जिलों में भी सोमवार की सुबह कोहरा देखा गया, जिसका प्रभाव दिन के मौसम पर भी पड़ सकता है। देवरिया और बस्ती में सुबह कोहरा पड़ने और दिन में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है।

ठंड के मौसम में स्वास्थ्य का रखें ध्यान मौसम में चढ़ाव उतार के साथ ही बीमारियां भी दस्तक देने लगी हैं। विशेषकर बच्चों और वृद्धों को ठंड के मौसम में ही विशेष दिक्कत होने लगती हैं। अस्पतालों के ओपीडी में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। डाॅ. सुनील कुमार के अनुसार, मौसमी बीमारियों से बचने के लिए संतुलित आहार-विहार का पालन करना आवश्यक है। रात को जल्द सोने और सुबह जल्द उठने की आदत बेहतर स्वास्थ्य के आवश्यक है। इसके अलावा समय-समय पर पूरे शरीर की चिकित्सकीय जांच भी कराते रहना चाहिए।

सेहत पर ठंड दिखा रही असर ठंड के मौसम ने लोगों की सेहत पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। खांसी-जुकाम, सांस के साथ चर्म के रोगियों की संख्या बढ़ गई है। सीएमओ डाॅ. वाईके राय ने बताया कि ठंड में गर्म तासीर बाजरा, ज्वार, बादाम, घी व गुड़ का सेवन अवश्य करें।