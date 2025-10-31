जागरण संवाददाता, लखनऊ। मोंथा चक्रवात का असर पूर्वी यूपी के साथ लखनऊ और आसपास के जिलों में भी रहा। राजधानी में गुरुवार सुबह से ही रिमझिम बरसात का दौर शुरू हुआ, जो दिनभर जारी रहा। लगातार वर्षा से दिन के पारे में रिकॉर्ड 7.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। दिन का तापमान 23.9 डिग्री पहुंच गया, जो वर्ष 2022 अक्टूबर के बाद सबसे न्यूनतम है। शुक्रवार को पूर्वी यूपी के करीब 12 जिलों में मध्यम से भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है।

प्रदेशभर में रविवार से आसमान पूरी तरह साफ हो जाएगा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, लखनऊ में गुरुवार को हुई दिनभर बारिश से एक रिकॉर्ड भी बना। पिछले 10 साल में अक्टूबर माह में दिन का पारा न्यूनतम स्तर 23.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। इसके पहले अक्टूबर 2015 में दिन का तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था।