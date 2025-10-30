UP Weather Today: मोंथा तूफान का 17 जिलों में दिखेगा असर, आज भारी बारिश की चेतावनी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। चक्रवाती तूफान मोंथा का असर पूर्वी यूपी में होगा। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वांचल के 17 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि इस दौरान 35 जिलों में 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने के पूर्वानुमान हैं। हालांकि, राजधानी में इसका कोई असर नहीं है।

बादलों की आवाजाही व बूंदाबांदी शनिवार तक जारी रहेगी, लेकिन रविवार यानी दो नवंबर से प्रदेशभर में मौसम साफ हो जाएगा और अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। बुधवार को लखनऊ का अधिकतम पारा 28 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। गुरुवार को इसमें कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है।

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, चक्रवाती तूफान मोंथा मंगलवार की सुबह आंध्रा तट पर टकराने के साथ ही गंभीर रूप एख्तियार कर चुका है। मोंथा तूफान का सर्वाधिक असर गुरुवार व शुक्रवार को प्रदेश के दक्षिणी जिलों, वाराणसी, प्रयागराज और आसपास के ज्यादातर हिस्सों में होगा, जहां गरज-चमक और झोंकेदार हवाओं के साथ मध्यम से भारी बरसात के आसार हैं।इन इलाकों में दिन के तापमान में पांच-छह डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होगी।