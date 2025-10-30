Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Weather Today: मोंथा तूफान का 17 जिलों में दिखेगा असर, आज भारी बारिश की चेतावनी

    By Vikash Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 07:16 AM (IST)

    मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में दिखेगा, जहाँ मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 35 जिलों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। राजधानी लखनऊ में आंशिक असर रहेगा, लेकिन 2 नवंबर से मौसम साफ होने की संभावना है। 'मोंथा' तूफान का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी जिलों में होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    मौसम विभाग के अनुसार, करीब 35 जिलों में 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चलेगी हवा

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। चक्रवाती तूफान मोंथा का असर पूर्वी यूपी में होगा। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वांचल के 17 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि इस दौरान 35 जिलों में 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने के पूर्वानुमान हैं। हालांकि, राजधानी में इसका कोई असर नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बादलों की आवाजाही व बूंदाबांदी शनिवार तक जारी रहेगी, लेकिन रविवार यानी दो नवंबर से प्रदेशभर में मौसम साफ हो जाएगा और अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। बुधवार को लखनऊ का अधिकतम पारा 28 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। गुरुवार को इसमें कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है।

    वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, चक्रवाती तूफान मोंथा मंगलवार की सुबह आंध्रा तट पर टकराने के साथ ही गंभीर रूप एख्तियार कर चुका है। मोंथा तूफान का सर्वाधिक असर गुरुवार व शुक्रवार को प्रदेश के दक्षिणी जिलों, वाराणसी, प्रयागराज और आसपास के ज्यादातर हिस्सों में होगा, जहां गरज-चमक और झोंकेदार हवाओं के साथ मध्यम से भारी बरसात के आसार हैं।इन इलाकों में दिन के तापमान में पांच-छह डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होगी।

    उन्होंने बताया कि अगले दो दिन प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, चित्रकूट, काैशांबी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर व आसपास के इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे।