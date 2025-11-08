UP News: मुतवल्लियों को वक्फ बोर्ड की वेबसाइट से मिल जाएगा संपत्तियों का विवरण, ये नंबर होता है जरूरी

Language
    By Shobhit Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 05:38 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड ने मुतवल्लियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अब वे वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पर अपनी संपत्तियों का विवरण देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक विशेष नंबर की आवश्यकता होगी, जो बोर्ड द्वारा दिया जाएगा। इस सुविधा से संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुतवल्लियों को वक्फ संपत्तियों की जानकारी लेने के लिए अब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और वक्फ बोर्ड कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्हें वक्फ का नाम, उसका नंबर, हैसियत, क्षेत्रफल आदि की जानकारी घर बैठे मिल जाएगी।

    उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर अवकाफ की जानकारी अपलोड की है। वहीं, शिया वक्फ बोर्ड मुतवल्लियों को ई-मेल के जरिये यह जानकारी दे रहा है।

    उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की प्रदेश में 1.26 लाख तथा शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 7785 वक्फ संपत्तियां पंजीकृत हैं। वक्फ संशोधन कानून 2025 लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने उम्मीद पोर्टल पर पांच दिसंबर तक सभी वक्फ संपत्तियों के रिकार्ड फीड करना अनिवार्य किया है।

    पोर्टल की खामियों और वर्षों पुराने दस्तावेजों की जानकारी न मिल पाने की वजह से पंजीकरण की रफ्तार सुस्त चल रही है। पांच माह में महज डेढ़ प्रतिशत संपत्तियां ही दर्ज हो सकी हैं।

    सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अब वेबसाइट (upsunniwaqfboard.org) पर जिलावार वक्फ संपत्तियों की सूची अपलोड कर दी है। मुतवल्लियों को अब इसके लिए दौड़ नहीं लगाना पड़ेगा। वेबसाइट पर 1986 से लेकर 1989 तक जारी हुए गजट नोटिफिकेशन भी अपलोड हैं।