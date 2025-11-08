UP News: मुतवल्लियों को वक्फ बोर्ड की वेबसाइट से मिल जाएगा संपत्तियों का विवरण, ये नंबर होता है जरूरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुतवल्लियों को वक्फ संपत्तियों की जानकारी लेने के लिए अब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और वक्फ बोर्ड कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्हें वक्फ का नाम, उसका नंबर, हैसियत, क्षेत्रफल आदि की जानकारी घर बैठे मिल जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर अवकाफ की जानकारी अपलोड की है। वहीं, शिया वक्फ बोर्ड मुतवल्लियों को ई-मेल के जरिये यह जानकारी दे रहा है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की प्रदेश में 1.26 लाख तथा शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 7785 वक्फ संपत्तियां पंजीकृत हैं। वक्फ संशोधन कानून 2025 लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने उम्मीद पोर्टल पर पांच दिसंबर तक सभी वक्फ संपत्तियों के रिकार्ड फीड करना अनिवार्य किया है।