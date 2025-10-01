UP Voter List: बिहार के बाद यूपी में भी बदलेगी वोटर लिस्ट, इतने लोगों के हट सकते हैं नाम

लखनऊ में आगामी ग्राम पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची अपडेट की जा रही है। पहले चरण में लगभग 57 हजार मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे जिनमें डुप्लीकेट और मृतक शामिल हैं जबकि 97 हजार नए नाम जोड़े जाएंगे। मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक नए मतदाता जुड़े हैं लेकिन यहाँ से सबसे अधिक नाम भी हटाए गए हैं। यह प्रक्रिया अगले वर्ष जनवरी तक जारी रहेगी।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। देश भर में मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक घमासान के बीच अगले वर्ष प्रस्तावित ग्राम पंचायतों के त्रिस्तरीय चुनावों के लिए मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है। लखनऊ में भी 29 सितंबर तक चले पहले चरण के पुनरीक्षण अभियान के दौरान बीएलओ द्वारा घर-घर सत्यापन कर जो आंकड़ा जुटाया गया है उसके अनुसार करीब 57 हजार ऐसे मतदाता चिन्हित किए गए हैं जिनके नाम सूची से बाहर होंगे। इसके साथ ही करीब 97 हजार नए मतदाता जोड़े भी जाएंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे उनमें डुप्लीकेट के अलावा मृतक हैं।

94738 नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा जिले में 491 ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य 667 बीएलओ द्वारा किया जा रहा था। पोर्टल पर ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक बीएलओ ने 94738 नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा है।

इसके अलावा 57641 के नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक नए मतदाता जुड़े हैं। यहां पर तीस हजार से अधिक नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। दूसरे नंबर पर मलिहाबाद और इसके बाद बख्शी का तालाब विधानसभा है।

नए वोटर बढ़ने के साथ ही वोट हटने के मामले में भी मोहनलालगंज विधानसभा का ही नाम है। यहां पर 19 हजार ऐसे मतदाता चिन्हित किए गए हैं जो डुप्लीकेट या मृतकों की श्रेणी में हैं।इस मामले में दूसरे नंबर पर बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र है।

19 अगस्त से बीएलओ द्वारा मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है जो अगले वर्ष जनवरी तक चलता रहेगा। चूंकि लगातार मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक दलों और आयोग के बीच तलवारें खिची हैं इसलिए प्रशासन ने मतदाता सूची के सत्यापन में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। यही वजह है कि आयोग ने जो एप तैयार किया है उसमें बीएलओ के मौके पर जाए बिना सत्यापन संभव नहीं है।