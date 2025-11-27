राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुरुवार की रात तक 7.34 करोड़ मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन का काम हो गया है। यह कुल मतदाताओं का लगभग 48 प्रतिशत है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे शीघ्र अपना गणना प्रपत्र भरकर नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ अपने संबंधित बीएलओ को उपलब्ध कराएं, ताकि सूची संशोधन समय पर पूरा हो सके।

उन्होंने बताया कि औरैया, अंबेडकरनगर, चित्रकूट, बाराबंकी, पीलीभीत, सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, बस्ती, रामपुर, चंदौली, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बरेली, आजमगढ़, फिरोजाबाद और एटा जैसे जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक डिजिटाइजेशन संपन्न हो चुका है, जो अत्यंत सराहनीय है।

उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां प्रगति कम है, वहां बीएलओ को प्रोत्साहित करते हुए अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। साथ ही शहरी क्षेत्रों में गणना प्रपत्रों को जमा करने के अभियान को गति देने के लिए भौगोलिक रूप से भिज्ञ एनसीसी, एनएसएस, स्वयंसेवी संस्थाओं और नगरीय निकायों के कार्मिकों का सहयोग लेने को कहा गया है।