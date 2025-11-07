Language
    SIR in UP: बीएलओ के लिए आ गया नया आदेश, चार दिसंबर की तारीख बताकर आयोग ने दे दिए ये निर्देश

    By Shobhit Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:43 PM (IST)

    लखनऊ में, राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान को गति दी है। बीएलओ अवकाश के दिनों में भी घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और भरवाएंगे। चार दिसंबर तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य है, और अब तक 50 लाख से अधिक प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान को गति देने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी ताकत झोंक दी है। 22 वर्ष बाद प्रदेश में हो रहे इस व्यापक अभियान के तहत घर-घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने और उन्हें भरवाने का काम अवकाश के दिनों में भी होगा।

    शनिवार और रविवार को भी बीएलओ क्षेत्र में जाकर नागरिकों से संपर्क करेंगे और गणना प्रपत्र बांटने के साथ उसे मौके पर ही भरवाने का प्रयास करेंगे। आयोग ने अभियान के दौरान पड़ने वाली सभी अवकाश निरस्त कर दिए हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चार दिसंबर तक हर हाल में कार्य पूरा कर लिया जाए।

    अभियान के तहत चार दिनों में 50 लाख से अधिक गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। शनिवार व रविवार को इसमें और तेजी आएगी। आयोग ने अगले तीन-चार दिनों में शत-प्रतिशत वितरण का लक्ष्य रखा है। उसके बाद भरे हुए प्रपत्रों को एकत्र कर बीएलओ अपने क्षेत्रवार रिकार्ड तैयार करेंगे।

    आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना है ताकि डुप्लीकेट नामों की छंटनी के साथ पात्र मतदाता जोड़े जा सकें। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे गणना प्रपत्र को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराएं। प्रशासनिक अधिकारी लगातार फील्ड में रहकर अभियान की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं। चार दिसंबर तक चलने वाला यह अभियान प्रदेश के चुनावी ढांचे को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।