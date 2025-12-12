UP में अब तक 15.44 में से 15.38 करोड़ वोटरों का हुआ डिजिटाइजेशन, अब 28 फरवरी को होगा वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में अब 26 दिसंबर तक गणना प्रपत्र भरे जा सकेंगे। इस दौरान अनुपस्थित, मृतक, स्थानांतरित व डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा।
प्रदेश में अब तक 15.44 करोड़ मतदाताओं में से 15.38 करोड़ का डिजिटाइजेशन हुआ है।मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर 14 दिनों के लिए अभियान की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था। जिस पर चुनाव आयोग ने समय सीमा बढ़ा दी है।
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग को यह अनुरोध इसलिए किया गया था ताकि जिलाधिकारी एक बार फिर से मृतक, स्थानांतरित, अनुपस्थित व डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन करवा सकें। प्रदेश में ऐसे 2.91 करोड़ मतदाता चिह्नित किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या होने के कारण अब इनका गहन सत्यापन किया जाएगा।
चुनाव आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी व शुद्ध बनाना है। गुरुवार की शाम तक 15.44 करोड़ मतदाताओं में से 15.38 करोड़ (99.61 प्रतिशत) के गणना प्रपत्र डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन अब 31 दिसंबर को होगा।
दावे और आपत्तियां 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक स्वीकार की जाएंगी। इसके साथ ही नोटिस चरण में गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे-आपत्तियों का निस्तारण 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक किया जाएगा।
