    SIR in UP: यूपी में 2.91 करोड़ मतदाताओं के कट सकते हैं नाम, ये है बड़ी वजह

    By SHOBHIT SRIVASTAVAEdited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:04 PM (IST)

    मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में 15.44 करोड़ मतदाताओं में से 99.14 प्रतिशत (12.40 करोड़) डिजिटाइजेशन का काम हो चुका है। इसमें 2.91 ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में 15.44 करोड़ मतदाताओं में से 99.14 प्रतिशत (12.40 करोड़) डिजिटाइजेशन का काम हो चुका है।

    इसमें 2.91 करोड़ मतदाता मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित या डुप्लीकेट श्रेणी में मिले हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने चुनाव आयोग से इनकी जांच के लिए 14 दिन का और समय और मांगा है।

    यह सूची राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी लगाई जाएगी। इनमें जो भी लोग मिल जाएंगे उनके गणना प्रपत्र भरवा कर उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 2.91 करोड़ में 46 लाख मृत, 1.27 करोड़ स्थानांतरित, 23.70 लाख डुप्लीकेट, 84.73 लाख अनुपस्थित व अन्य 9.57 लाख मतदाता हैं।

