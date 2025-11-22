Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में SIR के तहत मतदाताओं के लिए EC ने तय की गणना फॉर्म जमा करने की डेट, 9 दिसंबर को जारी होगी वोटर लिस्ट

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:03 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत मतदाताओं के लिए गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी है। वोटर लिस्ट 9 दिसंबर को जारी की जाएगी, जिसमें उन मतदाताओं के नाम शामिल होंगे जिन्होंने समय पर अपने फॉर्म जमा किए हैं। यह जानकारी मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल होने का अवसर प्रदान करती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    SIR में मतदाताओं को चार दिसंबर तक जमा करना है गणना फॉर्म।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पर शनिवार को सभी रोल प्रेक्षक/मंडलायुक्त, समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगर आयुक्तों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एसआईआर के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि सभी बीएलओ को प्रशिक्षित, प्रोत्साहित कर उनका मनोबल बढ़ाया जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदेश के सभी मतदाताओं को चार दिसंबर तक अपना गणना प्रपत्र सही विवरण भरकर बीएलओ को देना है, जिससे नौ दिसंबर को मतदाता सूची के आलेख्य प्रकाशन में कोई मतदाता न छूटे।

    रिणवा ने एसआईआर के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूरी तरह पालन कराने तथा एसआईआर प्रक्रिया को समय से पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला संपर्क केंद्रों (डीसीसी) में कार्यरत कार्मिक पूरी तरह प्रशिक्षित और एसआईआर की पूरी प्रक्रिया जानते हों।

    इन केंद्रो में आवश्यकतानुसार टेलीफोन लाइनों की उपलब्धता रखने को कहा है, जिससे फोन काल से मिलने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सके। शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय कार्यालयों में मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने में सहयोग करने के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने और सभी क्षेत्रों में कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं।

    उन्होंने गणना प्रपत्रों के डिजिटलाइजेशन कार्यों में भी तेजी लाने के लिए कहा है। रिणवा ने बताया है कि अब तक प्रदेश में 2.18 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन किया गया है। चित्रकूट, औरैया, फिरोजाबाद, मुरादाबाद और सहारनपुर आदि जिलों ने लगभग 20 से 30 प्रतिशत तक डिजिटलाइजेशन कार्य को पूरा कर लिया है।

    कम प्रगति वाले जिलों को डिजिटलाइजेशन के कार्य में तेजी लाने के लिए बीएलओ के कार्यों की नियमित मानीटरिंग करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही “बुक ए काल विद बीएलओ” ऐप के लंबित प्रकरणों को 48 घंटे से पहले निस्तारित करने के निर्देश दिए।

    उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अपने एक्स अकाउंट को ग्रे टिक कराने को कहा, ग्रे टिक वास्तविक एवं वेरिफाइड एकाउंट होने का सूचक है। इससे किसी भी प्रकार का भ्रम होने की संभावना नहीं रहती है।

    इंटरनेट मीडिया में भ्रामक व नकारात्मक खबर फैलाने वालों की सख्त निगरानी करने और भ्रामक और गलत सूचना का तत्काल तथ्यपरक जवाब देने के निर्देश दिए।

    जिला निर्वाचन अधिकारियों को गणना प्रपत्रों के वितरण एवं संग्रह की स्थिति की जानकारी के लिए निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कहा कि हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी मतदाता गणना प्रपत्र पाने से वंचित न रहे।