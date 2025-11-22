यूपी में SIR के तहत मतदाताओं के लिए EC ने तय की गणना फॉर्म जमा करने की डेट, 9 दिसंबर को जारी होगी वोटर लिस्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पर शनिवार को सभी रोल प्रेक्षक/मंडलायुक्त, समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगर आयुक्तों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एसआईआर के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि सभी बीएलओ को प्रशिक्षित, प्रोत्साहित कर उनका मनोबल बढ़ाया जाए।

प्रदेश के सभी मतदाताओं को चार दिसंबर तक अपना गणना प्रपत्र सही विवरण भरकर बीएलओ को देना है, जिससे नौ दिसंबर को मतदाता सूची के आलेख्य प्रकाशन में कोई मतदाता न छूटे। रिणवा ने एसआईआर के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूरी तरह पालन कराने तथा एसआईआर प्रक्रिया को समय से पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला संपर्क केंद्रों (डीसीसी) में कार्यरत कार्मिक पूरी तरह प्रशिक्षित और एसआईआर की पूरी प्रक्रिया जानते हों।

इन केंद्रो में आवश्यकतानुसार टेलीफोन लाइनों की उपलब्धता रखने को कहा है, जिससे फोन काल से मिलने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सके। शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय कार्यालयों में मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने में सहयोग करने के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने और सभी क्षेत्रों में कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने गणना प्रपत्रों के डिजिटलाइजेशन कार्यों में भी तेजी लाने के लिए कहा है। रिणवा ने बताया है कि अब तक प्रदेश में 2.18 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन किया गया है। चित्रकूट, औरैया, फिरोजाबाद, मुरादाबाद और सहारनपुर आदि जिलों ने लगभग 20 से 30 प्रतिशत तक डिजिटलाइजेशन कार्य को पूरा कर लिया है।

कम प्रगति वाले जिलों को डिजिटलाइजेशन के कार्य में तेजी लाने के लिए बीएलओ के कार्यों की नियमित मानीटरिंग करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही “बुक ए काल विद बीएलओ” ऐप के लंबित प्रकरणों को 48 घंटे से पहले निस्तारित करने के निर्देश दिए।