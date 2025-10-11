UP News: विकसित यूपी विजन डाक्यूमेंट के लिए जनता ने दिए 35.5 लाख सुझाव
उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे विजन डॉक्यूमेंट के लिए जनता ने 35.5 लाख सुझाव दिए हैं। इन सुझावों का विश्लेषण किया जाएगा ताकि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास की योजनाएं बनाई जा सकें। यह विजन डॉक्यूमेंट प्रदेश के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डाक्यूमेंट के लिए राज्य की जनता की तरफ से शुक्रवार तक 35.5 लाख सुझाव आ गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों से 28 लाख तो शहरी क्षेत्रों से महज 7.5 लाख सुझाव मिले हैं।
सबसे अधिक कृषि क्षेत्र के लिए लगभग आठ लाख, शिक्षा क्षेत्र के लिए नौ लाख तथा ग्रामीण विकास के लिए सात लाख सुझाव मिले हैं।लोग इन तीनों क्षेत्रों में प्रदेश को अग्रणी बनते हुए देखना चाहते हैं।
जनता से अब तक मिले सुझावों में से आधे से अधिक सुझाव युवाओं ने दिए हैं। जिलेवार मिले सुझावों की बात करें तो संभल, जौनपुर, बिजनौर, गोरखपुर और सोनभद्र शीर्ष पांच जिलों में शामिल हैं। इन जिलों से सबसे अधिक सुझाव आए हैं।
आजमगढ़ से एक व्यक्ति ने सुझाव दिया है कि जिले को एग्रो प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित किया जाए। मुबारकपुर की सिल्क साड़ियों के एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित किया जाए। फिरोजाबाद से एक व्यक्ति का सुझाव है कि पर्यटन के क्षेत्र में एडवेंचर और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।