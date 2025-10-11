UP News: विकसित यूपी विजन डाक्यूमेंट के लिए जनता ने दिए 35.5 लाख सुझाव

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डाक्यूमेंट के लिए राज्य की जनता की तरफ से शुक्रवार तक 35.5 लाख सुझाव आ गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों से 28 लाख तो शहरी क्षेत्रों से महज 7.5 लाख सुझाव मिले हैं।

सबसे अधिक कृषि क्षेत्र के लिए लगभग आठ लाख, शिक्षा क्षेत्र के लिए नौ लाख तथा ग्रामीण विकास के लिए सात लाख सुझाव मिले हैं।लोग इन तीनों क्षेत्रों में प्रदेश को अग्रणी बनते हुए देखना चाहते हैं। जनता से अब तक मिले सुझावों में से आधे से अधिक सुझाव युवाओं ने दिए हैं। जिलेवार मिले सुझावों की बात करें तो संभल, जौनपुर, बिजनौर, गोरखपुर और सोनभद्र शीर्ष पांच जिलों में शामिल हैं। इन जिलों से सबसे अधिक सुझाव आए हैं।