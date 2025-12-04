Language
    UP Vision 2047: अगले 20 दिनों में सभी 12 सेक्टरों का रोडमैप हो जाएगा तैयार, मुख्य सचिव को सौंपा जाएगा विजन डाक्यूमेंट

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:27 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नियोजन विभाग महीने के अंत तक इसे तैयार कर लेगा। ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश-2047 विजन डाक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। अगले 20 दिनों में सभी 12 सेक्टरों का रोडमैप तैयार हो जाएगा। महीने के अंत तक विजन डाक्यूमेंट तैयार कर देने की तैयारी नियोजन विभाग ने कर रखी है। वर्ष 2047 में यूपी कैसा होगा इसका विस्तृत विजन डाक्यूमेंट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जल्द से जल्द पहुंचा देने का प्रयास किया जा रहा है।

    नीति आयोग के सहयोग से नियोजन विभाग ने सितंबर में विजन डाक्यूमेंट तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया था। पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोकभवन में बुद्धिजीवियों से संवाद का था, जिसके बाद चयनित बुद्धिजीवियों को जिलों में लोगों से संवाद करने और उनका विजन जानने के लिए भेज दिया गया था।सरकार ने पोर्टल पर प्रदेश की जनता से भी सुझाव लेने का अभियान भी चलाया। 20 नवंबर तक चले इस अभियान में 97.71 लाख लोगों ने विकसित यूपी के लिए अपने सुझाव दिए। इनमें से अच्छे सुझावों को विजन डाक्यूमेंट में शामिल किया जा रहा है।

    प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार के मुताबिक विजन डाक्यूमेंट के लिए तय किए गए 12 सेक्टरों में से 11 सेक्टरों का रोडमैप तैयार करने के लिए बैठकें कर ली गई हैं।एक मात्र सुरक्षा एवं सुशासन सेक्टर की बैठक शेष है। अब तय सेक्टरों का रोडमैप नोडल विभागों ने बनाना शुरू कर दिया है।

    20 दिनों के अंदर सेक्टरों का विस्तृत रोडमैप तैयार कर लिए जाने की उम्मीद है। इसके बाद नियोजन विभाग के अधिकारी और नीति आयोग के विशेषज्ञ सभी रोडमैप को समाहित करते हुए विकसित यूपी का विजन डाक्यूमेंट 2047 तैयार करेंगे।इस महीने के अंत तक विजन डाक्यूमेंट मुख्य सचिव को देने के साथ ही उनके माध्यम से इसे मुख्यमंत्री तक पहुंचा देने की तैयारी की गई है।