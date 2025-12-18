UP Vidhanmandal Winter Session: उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम् पर विशेष चर्चा की तैयारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: लोकसभा के शीतकालीन सत्र के बाद अब उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भी वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर सदन में विशेष चर्चा होगी। शुक्रवार से शुरू होने वाले सत्र की सरकार के साथ विपक्ष ने भी तैयारी कर ली है।

विधानमंडल कार्यमंत्रणा समिति की गुरुवार को बैठक में वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर सदन में विशेष चर्चा पर अंतिम निर्णय के बाद सर्वदलीय बैठक में इसकी जानकारी साझा की गई। सर्वदलीय बैठक में बताया गया कि सत्र के पहले दिन 19 दिसंबर को दिवंगत मऊ विधायक सुधाकर सिंह के लिए शोकसभा होगी। 20 व 21 को अवकाश रहेगा। 22 को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उसी दिन वंदे मातरम् पर पांच घंटे चर्चा होगी। 23 व 24 दिसंबर को विधायी कार्य होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सर्वदलीय बैठक में नेता विरोधी दल समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडेय, बसपा के उमा शंकर सिंह, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’, एसबीएसपी के ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के संजय निषाद मौजूद थे।

40 हजार करोड़ रुपये का हो सकता है अनुपूरक बजट विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट 22 दिसंबर को पेश करेगी। बजट का आकार 40 हजार करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है। विभागों द्वारा अब भी वित्त विभाग को अनुपूरक बजट के लिए प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं।बजट आकार पर अंतिम मुहर 20 दिसंबर को लगेगी। अनुपूरक बजट में अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों की झलक देखने को मिलेगी।