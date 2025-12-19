Language
    UP VidhanMandal Winter Session: विधान परिषद में शिक्षा के मुद्दे पर सत्ता व विपक्ष की तकरार

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:49 PM (IST)

    UP Vidhan Mandal Winter Session: विधान परिषद में सपा ने प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद कराने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉक आउट किया। वहीं, सरकार ने बताया ...और पढ़ें

    उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधान परिषद में विपक्ष ने राज्य में शिक्षा के गिरते स्तर का मुद्दा उठाया। इसे लेकर दोनों पक्षों में तकरार हुई और विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया।

    इससे पहले विपक्ष ने सीएम कंपोजिट विद्यालय खोले जाने का भी विरोध किया। आरोप लगाया कि सरकार राज्य में शराब की कंपोजिट दुकानों के साथ कंपोजिट विद्यालय भी खुलवा रही है।

    विधान परिषद में सपा ने प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद कराने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉक आउट किया। वहीं, सरकार ने बताया कि संस्कृत विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को जीपीएफ का भुगतान जल्द होगा।

    सदस्यों ने सरकारी बैठकों व कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित न करने पर नाराजगी जताई। सदन में विपक्ष ने कहा कि यह सदस्यों के विशेषाधिकार के हनन का मामला है। वहीं सदन के पटल पर आठ अध्यादेश भी रखे गए।

    ट्यूबवेल न चलने के मुद्दे पर नेता सदन स्वतंत्र देव सिंह व विधान परिषद सदस्य ध्रुव त्रिपाठी के बीच तीखी नोंकझोंक हुई। भोजनावकाश के बाद सदन 25 मिनट चला और सोमवार तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।