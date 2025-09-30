उत्तर प्रदेश विधानसभा की 17 समितियों का पुनर्गठन, अध्यक्ष सतीश महाना ने की नियुक्ति की घोषणा

उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए 17 समितियों का पुनर्गठन हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभापतियों और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की। मुकेश चौधरी प्राक्कलन समिति के सुनील दत्त द्विवेदी सार्वजनिक उपक्रम समिति के और पंकज गुप्ता स्थानीय निकाय लेखा समिति के सभापति बने। अन्य समितियों में भी सदस्यों और सभापतियों का नामांकन किया गया है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान सभा की 17 अलग-अलग समितियों का नए सिरे से गठन कर दिया गया है। विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इन समितियों में सभापति व सदस्यों की नियुक्ति कर इसकी अधिसूचना जारी करवा दी है। यह समिति वर्ष 2025-26 के लिए गठित की गई है।

विधान सभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार विधान सभा की प्राक्कलन समिति के सभापति सहारनपुर के मुकेश चौधरी बनाए गए हैं। इसमें सभापति सहित कुल 24 सदस्य हैं। सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति में कुल 23 सदस्य बनाए गए हैं।

इसके सभापति फर्रूखाबाद के मे. सुनील दत्त द्विवेदी बनाए गए हैं। प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति के सभापति उन्नाव के पंकज गुप्ता नियुक्त किए गए हैं। इसमें कुल 14 सदस्य हैं। पंचायती राज समिति में 13 सदस्य नामित हुए हैं और इसके सभापति महराजगंज के प्रेम सागर पटेल बनाए गए हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति में कुल 19 सदस्य हैं। इसके सभापति भदोही के दीनानाथ भाष्कर बनाए गए हैं।

प्रतिनिहित विधायन समिति में कुल 14 सदस्य हैं, इसमें बदायूं के राजीव सिंह उर्फ बब्बू भइया सभापति नियुक्त किए गए हैं। नियम समिति व संसदीय शोध, संदर्भ एवं अध्ययन समिति में 12-12 सदस्य नामित किए गए हैं। प्रश्न एवं संदर्भ समिति में 13, विधान पुस्तकालय समिति में 17, विशेषाधिकार समिति में आठ, याचिका समिति में 13, आचार समिति में नौ, संसदीय अनुश्रवण समिति में 16 व आवास संबंधी संयुक्त समिति में आठ सदस्य नामित किए गए हैं। इन समितियों के सभापति विधान सभा अध्यक्ष होते हैं।