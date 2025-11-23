Language
    यूपी में घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए सत्यापन शुरू, अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की हो रही पहचान

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:48 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है। पुलिस और अन्य एजेंसियां दस्तावेजों की जांच कर रही हैं और वैध दस्तावेज पेश न करने वालों को हिरासत में ले रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में कोई भी अवैध रूप से न रहे और सभी नागरिक सुरक्षित रहें।

    यूपी में घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए सत्यापन शुरू।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद राज्य में घुसपैठियों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। रविवार को नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों सहित बड़े शहरों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान शुरू कर दी गई है।

    पुलिस और जिला प्रशासन के सहयोग से शुरू किए गए इस अभियान के तहत अवैध रूप से रह रहे लोगों को डिटेंशन केंद्रों पर रखा जाएगा। इनकी पहचान की जानकारी एकत्र करने के बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहे लोगों को वापस भेजा जाएगा।

    पुलिस ने सभी थानों में किराएदारों के सत्यापन के दस्तावेजों को नए सिरे से खंगालना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ समय से राज्य में बांग्लादेशियों की घुसपैठ काफी बढ़ी है।

    कई गिरोह बांग्लादेशियों को फर्जी दस्तावेज तैयार करा कर राज्य में बसा रहे हैं। इसके बदले में बांग्लादेशियों से मोटी रकम भी वसूली जा रही है।

    बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल के रास्ते उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। पिछले कुछ समय में कई बांग्लादेशियों को पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार भी किया है।

    मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से सत्यापन और पहचान की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सभी जिलों के एसएसपी व पुलिस कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं कि सत्यापन की प्रक्रिया में निर्दोष व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

    साथ ही संदिग्ध गतिविधियों में शामिल या फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।