    यूपी में पांच से ज्यादा चालान होने पर रद होगा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस, इन लोगों पर रहेगी कड़ी नजर

    By Ayushman Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 07:32 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पांच से अधिक चालान होने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन और ड्राइवर का लाइसेंस रद किया जा सकता है। यह नियम विशेष रूप से व्यावसायिक वाहन चालकों पर लागू होगा। सरकार का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

    पांच से ज्यादा चालान होने पर गाड़ियों का लाइसेंस होगा रद।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। अगर आप बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए। अगर आपके पांच से अधिक चालान होंगे, तो आपकी कार का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस भी रद कर दिया जाएगा। यह नियम पहले से ही लागू है, लेकिन यातायात माह के दौरान इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।

    यह बात पुलिस लाइन में सोमवार सुबह यातायात माह के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) बबलू कुमार ने कही। इसके बाद हरी झंडी दिखाकर यातायात जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें रेसर मोबाइल, पिंक स्कूटी, टीआरवी और पिंक पेट्रोल ने हिस्सा लिया।

    जेसीपी ने कहा कि इस दौरान अलग-अलग अभियान चलाए जाएंगे। पहला यह कि जिन भी वाहनों के इस महीने पांच से अधिक चालान होंगे, उन वाहनों का रजिस्ट्रेशन और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। इससे अन्य लोगों को यह सबक मिलेगा कि ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर वाहन नहीं चलाए जा सकते।

    यह नियम पहले से ही लागू है, लेकिन इस महीने इसे सख्ती से लागू करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही इस महीने सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए एक विशेष मुहिम चलाई जाएगी। इसमें शहर के सभी ट्रामा सेंटर को टाइ अप किया जाएगा, ताकि हादसे के तुरंत बाद घायलों को तत्काल इलाज मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके।

    जेसीपी ने कहा कि जो भी राहगीर घायल को अस्पताल पहुंचाएगा और उसकी जान बच गई, तो उसे 25 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति से कोई सवाल भी नहीं किया जाएगा।

    जेसीपी ने कहा कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग मदद के लिए आगे आएंगे। पूरे महीने स्कूल, आफिस समेत अन्य संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा।

    ट्रक चालकों को समझाए जाएंगे नियम

    पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) यातायात कमलेश दीक्षित ने बताया कि ट्रक चालकों के बीच हादसे देखने को मिलते हैं, जिसमें उनके साथ-साथ आम लोग भी जान गवां देते हैं। ऐसे में अलग-अलग टीम को लगाया जाएगा और ट्रक चालकों को भी जागरुक किया जाएगा। ताकि सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सके हैं।

    इंजीनियरिंग के लिए विभागों से किया जाएगा संपर्क

    डीसीपी ने बताया कि शहर में कई स्थानों पर इंजीनियरिंग खराब है, जिनके कारण ट्रैफिक जामलगता है। ऐसे में नगर निगम, एलडीए समेत अन्य विभागों से संपर्क कर उन स्थानों पर इंजीनियरिंग की सुधार किया जाएगा। इसके लिए बीते 15 दिनों से उन स्थानों की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। उसी के आधार पर काम किया जाएगा।

    थानों की फोर्स भी जाम से दिलाएगी निजात

    यातायात माह शुरू होने से पहले ही सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि ट्रैफिक जाम लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर निजात दिलाएंगे। इसके साथ ही पीक आवर्स (सुबह और शाम) में चौराहे पर मौजूद रहेंगे। ताकि आम जनता को राहत मिल सके।