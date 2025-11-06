उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में बनेंगे 147 नए आरोग्य मंदिर, दिए गए 2.20 करोड़ रुपये
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए 15वें वित्त आयोग से 2.20 अरब रुपये दिए गए हैं। प्रदेश के शहरी इलाकों में चल रहे 1013 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर के संचालन के लिए 43.84 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा 147 नए स्वीकृत अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना और संचालन के लिए 10.89 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में चल रहे 1013 अर्बन आरोग्य मंदिरों के भवनों का लगभग चार महीने से किराया और बिजली के बिल का भुगतान बकाया है। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था, वाई-फाई के बिल का भुगतान भी नहीं किया जा सका है।
इस धनराशि के मिलने से कई रुके हुए भुगतान हो सकेंगे। इसके अलावा यूपी मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन (यूपीएमएससीएल) को क्रमश: 1.04 अरब रुपये, 97.24 करोड़ रुपये, 7.05 करोड़ रुपये आरोग्य मंदिर के दवाओं व उपकरणों के मद में व्यवस्था की गई है।
इन आरोग्य मंदिरों में तैनात डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ और वार्ड ब्वाय के वेतन का भुगतान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से किया जा रहा है। अन्य मदों का भुगतान अभी रुका हुआ है।
