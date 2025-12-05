यूपी के 6 जनजातीय बहुल जिलों का शिक्षा-स्वास्थ्य होगा बेहतर, विकास के लिए 72.73 करोड़ जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के ग्रामीण एवं जनजाति बहुल सोनभद्र, ललितपुर, बहराइच, चंदौली, लखीमपुर खीरी एवं बलरामपुर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपर्क मार्ग व मूलभूत सुविधाओं आदि पर 72.73 करोड़ रुपये खर्च होंगे। छह जिलों के लिए तैयार किए प्रस्तावों को शुक्रवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति ने अनुमोदन दे दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब इन प्रस्तावों को जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को अंतिम अनुमोदन एवं धनराशि जारी करने के लिए भेजा जाएगा।

शुक्रवार को हुई बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रेषित किए जाने वाले सभी प्रस्ताव पूर्ण रूप से सही हों।

अनुमोदित प्रस्तावों में ललितपुर में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय बानपुर के संचालन के लिए फर्नीचर व अन्य उपकरणों की व्यवस्था, अपूर्ण बालक छात्रावास, टाइप-1, टाइप-2, टाइप-3 के 12 आवास निर्माण को 674.29 लाख रुपये का प्रस्ताव है। वहीं बलरामपुर में थारू विकास परियोजना विशुनपुर विश्राम के तहत संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के फर्नीचर आदि व्यवस्था को 36.91 लाख रुपये, सोनभद्र में विकास खंड चोपन के 56 गांवों, म्योरपुर के 11 गांवों, दुद्धी के चार गांवों में इंटरलाकिंग-सीसी रोड के 71 कार्यों हेतु 4368.12 लाख रुपये, लखीमपुर खीरी में विकास खंड पलिया के दो गांवों में इंटरलाकिंग रोड निर्माण को 375.01 लाख रुपये, चंदौली में विकास खंड सकलडीह के पांच गांवों, चहनियां के सात गांवों में सीसी रोड व सोलर लाइट के लिए 227.48 लाख रुपये और बहराइच में विकास खंड मिहींपुरवा के आठ गांवों में सीसी रोड एवं नाली निर्माण के लिए 1591.54 लाख रुपये का भी प्रस्ताव है।