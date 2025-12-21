Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP : परिवहन विभाग के प्रवर्तन दलों में भर्ती होंगे 423 पूर्व सैनिक, एक्सप्रेस वे पर करेंगे निगरानी

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:21 PM (IST)

    UP Transport Department: श्रम आयुक्त के नोटीफिकेशन के मुताबिक पूर्व सैनिकों को 33568 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाता रहा है। यदि श्रम आयुक्त पारिश ...और पढ़ें

    Hero Image

    उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त कार्यालय

    जागरण संवाददाता, लखनऊ : प्रदेशभर में सड़क दुर्घटनाएं बेतहाशा बढ़ने की वजह वाहनों की नियमित जांच न होना है। परिवहन विभाग में अधिकारी ही नहीं प्रवर्तन सिपाहियों की बड़ी संख्या में कमी है, इधर करीब दो साल से होमगार्डों से जैसे-तैसे काम चलाया जा रहा था। अब प्रवर्तन दलों में 423 पूर्व सैनिकों को भर्ती किया जाएगा। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने इस संबंध में उप परिवहन आयुक्तों को आदेश जारी कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में कोष प्रबंधन समिति की बैठक तीन दिसंबर को हुई थी। इसमें सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन सिपाहियों की कमी पर मंथन हुआ। परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सिपाहियों की भर्ती का प्रस्ताव भेजा था, उनकी परीक्षा हो चुकी है। बैठक में चर्चा हुई नए साल में तीन माह तक नये सिपाही मिल पाना मुश्किल होगा, क्योंकि चयन प्रक्रिया अभी चल रही है। ऐसे में पूर्व सैनिकों को रखकर काम चलाने का आदेश हुआ है।

    परिवहन आयुक्त ने उप परिवहन आयुक्तों को भेजे आदेश में लिखा है कि पूर्व सैनिकों की भर्ती सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से की जाएगी। श्रम आयुक्त के नोटीफिकेशन के मुताबिक पूर्व सैनिकों को 33568 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाता रहा है। यदि श्रम आयुक्त पारिश्रमिक की नई दरें तय करते हैं तो नई दरों के हिसाब से भुगतान होगा।

    भर्ती फिलहाल तीन महीने के लिए की जाएगी। आयुक्त ने जिलावार प्रवर्तन सिपाहियों की सूची सभी क्षेत्रों को भेज दिया है। प्रदेशभर में 167 प्रवर्तन दल हैं, उनमें 668 कर्मचारियों की जरूरत है, जबकि 284 कार्यरत हैं। लखनऊ में 16 सिपाहियों की जगह सिर्फ पांच से काम चलाया जा रहा था, यहां 11 पूर्व सैनिकों की भर्ती होगी।

    जिलों में इस तरह होगी भर्ती

    जिला                                  कार्यरत दल   स्वीकृत पद   कार्यरत   अब भूतपूर्व सैनिक
    लखनऊ                                चार           16             05            11
    उन्नाव                                   तीन           12             03            09
    रायबरेली                                एक           04            02             02
    सीतापुर                                  दो             08            03             05
    लखीमपुर खीरी                          दो             08            04             04
    हरदोई                                    दो            08            04             04
    अयोध्या                                  तीन            12           04              08
    अंबेडकर नगर                           दो             08            03             05
    सुलतानपुर                               दो             08            03              05
    बाराबंकी                                 दो             08            03              05
    अमेठी                                    दो            08             03              05
    गोंडा                                     एक            04           04                00
    बलरामपुर                               दो              08           02               06
    बहराइच                                 दो              08           03               05
    श्रावस्ती                                  दो               08          01                07
    अन्य जिलाें काे जोड़कर योग           167          668         284              384

    एक्सप्रेस वे पर वाहनों की करेंगे निगरानी

    परिवहन विभाग पूर्व सैनिकाें जिलों की प्रवर्तन टीमों में ही नहीं रखेगा, बल्कि एक्सप्रेस-वे की निगरानी भी कराएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे व बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए योजना तैयार कर रहा है। पूर्व सैनिकों की तैनाती एक्सप्रेस वे पर होगी। इस योजना के तहत लखनऊ में आठ, वाराणसी में तीन, झांसी व आजमगढ़ में दो-दो, अयोध्या, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, बांदा व प्रयागराज में चार-चार सहित कुल 39 पूर्व सैनिक रखे जाएंगे।