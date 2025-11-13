Language
    UP: हाईटेक हाे गया उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग, व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा से अब सेवाएं होंगी और आसान

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:20 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग

    राज्य ब्यूराे, जागरण, लखनऊः उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश के आम नागरिकों की हाईटेक सुविधा दे रहा है। आम नागरिकों की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल की है। विभाग ने व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट सेवा (मोबाइल नंबर: 8005441222) के माध्यम से अब लोग घर बैठे ही परिवहन संबंधी अनेक सेवाओं एवं सूचनाओं का लाभ सहजता और पारदर्शिता के साथ प्राप्त कर सकते हैं।

    परिवहन विभाग का उद्देश्य नागरिकों को सरल, सुलभ एवं पारदर्शी सेवाएं प्रदान करना है। इस चैटबॉट के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने मोबाइल पर ही ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, कर भुगतान, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, और अन्य सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब नागरिकों को किसी भी परिवहन कार्यालय में अनावश्यक रूप से जाने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल मोबाइल नंबर 8005441222 को अपने व्हाट्सएप में सेव करें और “Hi” या “नमस्ते” लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट स्वतः ही आगे की प्रक्रिया में सहायता करेगा और संबंधित जानकारी कुछ ही क्षणों में उपलब्ध करा देगा।
    परिवहन विभाग ने बताया कि यह सेवा 24x7 उपलब्ध रहेगी और उपयोगकर्ताओं को डिजिटल माध्यम से तेज, सुरक्षित एवं विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगी। यह कदम ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान के अनुरूप नागरिक सेवाओं को तकनीक के माध्यम से अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे इस नई व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा का अधिक से अधिक उपयोग करें और अपने अनुभवों से विभाग को अवगत कराएं ताकि इस सेवा को और बेहतर बनाया जा सके।