दिवाली-छठ से पहले यूपी रोडवेज के किराये को लेकर आ गया जरूरी अपडेट, सरकार ने ये आदेश किया जारी

लखनऊ में परिवहन निगम ने एसी बसों के किराए में 10% की कटौती की है। यह फैसला यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और निगम के लाभ को देखते हुए लिया गया है। दयाशंकर सिंह ने कहा कि सरकार त्योहारों पर किराए में वृद्धि नहीं करेगी और यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देगी। यह छूट जनरथ पिंक और वोल्वो सहित सभी एसी बसों पर लागू है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। परिवहन निगम की संचालित सभी वातानुकूलित बसों के किराये में 10 प्रतिशत की कमी अगले आदेश तक लागू रहेगी। यह कमी परिवहन निगम के लाभ की स्थिति को देखते हुए और यात्रियों को बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए की गई है। इससे यात्री कम किराए में वातानुकूलित बसों में सफर का आनंद ले सकते हैं। दीपावली व छठ पर बसों में आवागमन बढ़ने के आसार हैं।

परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया, प्रदेश सरकार ने लोगों को दशहरा, दीपावली व छठ पर आवागमन सुगम करने के लिए एसी बसों का किराया न बढ़ाने का आदेश दिया है। प्रदेश सरकार यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने को तत्पर है, परिवहन निगम इस दिशा में तेजी से कदम उठा रहा है। उन्होंने बताया, वातानुकूलित बसों जैसे जनरथ, पिंक, शताब्दी हाई एंड बसों (वोल्वो) वातानुकूलित शयनयान सहित सभी बसों में यह छूट दी जानी है।

उन्होंने बताया कि नई वातानुकूलित बसों एक जनवरी 2024 के बाद पंजीकृत वाहनों में भी किराया बढ़ाया नहीं गया है। वातानुकूलित थ्री एंड टू का किराया 1.45 रुपये प्रति किलोमीटर, टू एंड टू बस सेवा का किराया 1.60 रुपये प्रति किलोमीटर, हाई एंड बसों (वोल्वो) 2.30 रुपये प्रति किलोमीटर व वातानुकूलित शयनयान का किराया 2.10 रुपये प्रति किलोमीटर होगा।