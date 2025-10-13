Language
    UP Tourism: पुर्तगाल में UP के पर्यटक स्थलों का जलवा, प्रदान किया गया ‘बेस्ट स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन’अवार्ड

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:55 PM (IST)

    UP Tourism Got Global Recognition: राज्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है, बल्कि विश्व पर्यटन मानचित्र पर उत्तर प्रदेश की अग्रणी स्थिति को और मजबूत करती है। इस सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश ने यह संदेश दिया है कि जहां आस्था संस्कृति से मिलती है, वहीं से सच्चे अर्थों में ‘स्पिरिचुअल टूरिज्म’ का मार्ग प्रशस्त होता है।

    पुर्तगाल में भारत के राजदूत पुनीत रॉय कुंदल ने उत्तर प्रदेश की ओर से ग्रहण किया सम्मान

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: पुर्तगाल की राजधानी में उत्तर प्रदेश पर्यटन का डंका बज गया। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को ‘सेवन स्टार्स लग्जरी हॉस्पिटैलिटी एंड लाइफस्टाइल अवार्ड्स 2025’ में बेस्ट स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

    पुर्तगाल में भारत के राजदूत पुनीत रॉय कुंदल ने उत्तर प्रदेश की ओर से 11 अक्टूबर को आयोजित समारोह में यह सम्मान ग्रहण किया।  प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यह प्रतिष्ठित सम्मान उत्तर प्रदेश की उस विशिष्ट पहचान को वैश्विक मंच पर और सशक्त करता है जिसके केंद्र में आस्था, भक्ति और दिव्यता की सदियों पुरानी परंपरा निहित है।  
    पर्यटन मंत्री ने बताया कि यह उपलब्धि न केवल राज्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है, बल्कि विश्व पर्यटन मानचित्र पर उत्तर प्रदेश की अग्रणी स्थिति को और मजबूत करती है। इस सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश ने यह संदेश दिया है कि जहां आस्था संस्कृति से मिलती है, वहीं से सच्चे अर्थों में ‘स्पिरिचुअल टूरिज्म’ का मार्ग प्रशस्त होता है।

    पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि राज्य को एक प्रतिष्ठित वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाए। जहां पर्यटक न केवल आध्यात्मिक अनुभवों का आनंद लें, बल्कि यहां के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास, ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस टूरिज्म और ईको टूरिज्म जैसी विविधताओं का भी अनुभव कर सकें।

    आने वाले वर्षों में प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं, सशक्त आधारभूत संरचना, उत्तम मेहमाननवाजी और अभिनव पर्यटन पहलों को विस्तार दिया जाएगा, ताकि हर पर्यटक का अनुभव और भी समृद्ध, आनंददायक और यादगार बने।