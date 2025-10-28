यूपी में पर्यटन व आतिथ्य को बढ़ावा देने के लिए होगा शोध, 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन
उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने बाजार अनुसंधान अध्ययन के लिए 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। उप्र पर्यटन नीति-2022 के तहत स्वीकृत रिसर्च स्टडी के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह अध्ययन पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं और चुनौतियों पर केंद्रित होगा। इच्छुक संस्थाएं पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकती हैं।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पर्यटन व आतिथ्य काे बढ़ावा देने के लिए अब शोध भी होगा। पर्यटन विभाग ने इस क्षेत्र में मार्केट रिसर्च स्टडी (बाजार अनुसंधान अध्ययन) के लिए 15 नवंबर तक आनलाइन आवेदन मांगे हैं। उप्र पर्यटन नीति-2022 के तहत यह पहल की गई है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन उद्योग के विकास, निवेश प्रोत्साहन व रोजगार सृजन को गति देना है।
पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार प्रत्येक स्वीकृत मार्केट रिसर्च स्टडी के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। अनुसंधान का विषय उद्योग की प्रासंगिकता व आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
यह अध्ययन प्रदेश में यात्रा, पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्र की वर्तमान प्रवृत्तियों, संभावनाओं व चुनौतियों पर केंद्रित होगा। जिससे नीतिगत निर्णयों के लिए सटीक व उपयोगी सुझाव हासिल किए जा सकें।
प्रमुख सचिव पर्यटन व संस्कृति अमृत अभिजात ने बताया कि योजना के तहत राज्य सरकार अकादमिक संस्थानों, शोधकर्ताओं व विशेषज्ञ संगठनों को पर्यटन से संबंधित अनुसंधान कार्यों के लिए सहयोग प्रदान करेगी।
पर्यटन विभाग के अनुसार मान्यता प्राप्त ट्रैवल एसोसिएशन, चैंबर आफ कामर्स, अन्य ट्रैवल व हास्पिटैलिटी संस्थान, प्रतिष्ठित व पंजीकृत एनजीओ (वाइल्डलाइफ, हेरिटेज कंजरवेशन, क्राफ्ट या पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एनजीओ) सहित मैनेजमेंट संस्थान व विश्वविद्यालय इस पहल के तहत आवेदन कर सकते हैं।
इच्छुक संस्थाएं पर्यटन विभाग की वेबसाइट https://up-tourismportal.in पर आवेदन कर सकती हैं। पोर्टल 15 नवंबर तक खुला रहेगा। इस अवधि के भीतर इच्छुक इकाइयां निर्धारित प्रारूप में अपने प्रस्ताव जमा कर सकती हैं।
