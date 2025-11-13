UP: दुधवा नेशनल पार्क के पास बनेगा वेलनेस केंद्र, पर्यटकों को मिलेगी काटेज की सुविधा
Dudhwa Tiger Reserve: पर्यटन मंत्री ने बताया कि वेलनेस केंद्र की बुकिंग उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और ईको पर्यटन विकास बोर्ड की वेबसाइट्स पर के जरिए कराई जा सकेगी। इसके संचालन और अनुरक्षण को लेकर ईको पर्यटन विकास बोर्ड व बीवीजी इंडिया लिमिटेड के बीच गुरुवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के पास अत्याधुनिक वेलनेस पर्यटन केंद्र का निर्माण किया जाएगा। लखीमपुर खीरी के चंदन चौकी गांव में पांच एकड़ क्षेत्रफल में ‘होलिस्टिक वेलनेस टूरिज्म’ थीम पर विशेष आवासीय पर्यटन इकाई विकसित की जाएगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यह पहल दुधवा को केवल वन्यजीव प्रेमियों का प्रमुख गंतव्य ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, प्रकृति और शांति की तलाश में आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक आदर्श अनुभव केंद्र बनाएग।
पर्यटकों के विशिष्ट अनुभव के लिए वेलनेस केंद्र में खेलकूद सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं आगंतुकों के लिए योग, ध्यान और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इस परियोजना से दुधवा क्षेत्र के स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पर्यटन महानिदेशक राजेश कुमार ने बताया कि यह परियोजना राज्य में ईको पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी
