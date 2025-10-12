Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के पशुपालकों के लिए बड़ा मौका, सरकार ने 1.65 लाख को इस खास काम के लिए किया चिह्नित

    By Dilip Sharma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:48 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पशुधन विभाग के माध्यम से 1.65 लाख पशुपालकों को प्रशिक्षित करेगी। प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीक, प्रजनन, पोषण और रोग प्रबंधन जैसे विषय शामिल होंगे। इसका उद्देश्य पशुपालन क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) को बढ़ाना और उत्पादन में वृद्धि करना है। पहले मास्टर ट्रेनर्स और फिर पैरावेट्स को प्रशिक्षित किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश को एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में अधिक से अधिक योगदान के लिए पशुधन विभाग अब पशुपालकों एवं फील्ड कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने जा रहा है। उनको पशुपालन में नवीनतम तकनीक, प्रजनन, पोषण, रोग प्रबंधन, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, पशु अपशिष्ट प्रबंधन में प्रशिक्षण किया जाएगा, जिससे वे पशुपालन संबंधी उत्पादन को बढ़ा सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदेश के पशुपालन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) के 14 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इस हिसाब से वित्तीय वर्ष 2023-24 का 1.43 लाख करोड़ रुपये का जीवीए वित्तीय वर्ष 2028-29 में बढ़कर 2.75 लाख करोड़ रुपये होने की संभावना जताई है।

    यह एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य का ही एक हिस्सा है। इसे हासिल करने के लिए विभाग डेरी, पोल्ट्री आदि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता दोनों को बढ़ाने की कोशिश में है। इसके लिए ही प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है। इसके तहत पहले 150 मास्टर ट्रेनर्स को विभिन्न विश्वविद्यालयों में छह बैच में पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।

    ये मास्टर ट्रेनर्स आगे 6400 पैरावट्स को प्रशिक्षित करेंगे। इसके बाद पैरावेट्स द्वारा 1,65,200 पशुपालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित होने के बाद पशुपालक और अधिकारी, नवीन उत्पादन पद्धति को अपनाकर पशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार करेंगे।

    पशुओं-पोल्ट्री (दुग्ध, अंडा, मांस, ऊन आदि) की उत्पादकता, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे इन क्षेत्रों में निवेश भी बढ़ेगा। विशेष सचिव पशुधन देवेंद्र कुमार पांडेय इस संबंध में तैयारी करने और प्रशिक्षण के लिए पशुपालकों के चयन के लिए सभी डीएम को पत्र भेजा है।