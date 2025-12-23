Language
    विधान भवन के बाहरी गुंबद को आकर्षक बनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार, नया लुक देने के लिए 4.5 करोड़ प्रस्तावित

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान भवन के बाहरी गुंबद को सरकार आकर्षक रूप देगी। इसके लिए अनुपूरक बजट में 4.5 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। साथ ही विधान परिषद परिसर में सीसीटीवी कंट्रोल रूम मानीटर सिस्टम का उच्चीकरण, ग्राफिक मानीटर सिस्टम स्थापित करने, कार्यालयों कक्षों में स्पीकर व बड़ा एलईडी पैनल लगाने और डिजिटल गैलरी में प्रोजेक्शन मैपिंग ग्राफिक मानीटर सिस्टम व वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी बड़ी धनराशि दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

     सरकार ने विधान परिषद सचिवालय के कक्ष संख्या 77 व 81 के सामने के कक्ष में आडियो-वीडियो साउंड सिस्टम व वीडियो कान्फ्रेंसिंग के रखरखाव के लिए 29 लाख रुपये, परिषद सचिवालय में नेवा परियोजना से संबंधित नेटवर्किंग कार्य, कार्यालय के प्रयोग के लिए 117 कंप्यूटर तथा विधान परिषद सदस्यों के लिए 100 लैपटाप खरीदने के लिए दो करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रस्तावित किए गए हैं।

    16.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की

    परिषद परिसर स्थित शौचालयों के नवीनीकरण व जीर्णोधार के लिए 2.87 करोड़ रुपये, गैलरियों के नवीनीकरण व जीर्णोधार के लिए 16.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। परिषद परिसर में डिजिटल गैलरी व दर्शक दीर्घा में झूमर, सदन की कार्यवाही देखने के लिए एलईडी पैनल तथा इलेक्ट्रिक कार्य के लिए 10.31 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है।

    परिषद परिसर में एक्सरे, लगेज स्कैनर, बोलार्ड पास एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना के लिए 4.26 करोड़ रुपये तथा परिसर में इंट्रीपेशन सिस्टम, स्पीकर सिस्टम व सीसीटीवी कंट्रोल रूप में ग्राफिक मानीटर सिस्टम के कार्य के लिए 3.92 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है।