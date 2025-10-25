11 नवंबर से 24 दिसंबर तक यूपी करेगा राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद की मेजबानी, खेल प्रतिभाओं को मिलेगा प्रोत्साहन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को मंच देने जा रहा है। स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसजीएफआइ) द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं की सात खेलों की मेजबानी करेगा। ये प्रतियोगिताएं 11 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। इनमें हर राज्य से बालक-बालिका खिलाड़ी और कोच शामिल होंगे।

पिछले वर्ष प्रदेश को फेडरेशन ने बेस्ट आर्गेनाइजिंग यूनिट का खिताब दिया था। इस बार भी इन प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन करने का लक्ष्य लेकर तैयारी की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेंद्र देव ने बताया कि सात जिलों में प्रतियोगिताएं होंगी।

इसमें 11 से 15 नवंबर को बरेली के राजकीय इंटर कालेज में वालीबाल , 17 से 21 नवंबर को वीर बहादुर स्पोर्ट्स कालेज गोरखपुर में कुश्ती ग्रीको रोमन, 19 से 21 नवंबर डा. भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल वाराणसी में तीरंदाजी, आठ से 12 दिसंबर वीर लाेरिक स्टेडियम बलिया में कुश्ती फ्री स्टाइल, 13 से 17 दिसंबर तक गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ में एथलेटिक्स, 16 से 21 दिसंबर को डा. भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम सहारनपुर में कुराश जैकेट कुश्ती, 20 से 24 दिसंबर को डा. भीमराव अंबेडकर राज्य केंद्र संस्थान अयोध्या में खोखो की प्रतियोगिता होगी।