यूपी में पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को लेकर होगा भूमि पूजन, कब होगा आयोजन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। औद्योगिक विकास विभाग ने नवंबर के अंतिम सप्ताह में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी)-5 के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 21 से 30 नवंबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को आरक्षित कर लिया गया है।

माना जा रहा है कि 25 से 29 नवंबर के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जीबीसी का उद्घाटन कर सकते हैं। इन्वेस्ट यूपी ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

सरकार ने जीबीसी में पांच लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश धरातल पर उतारने का लक्ष्य औद्योगिक विकास विभाग को दिया है।

इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग ने 29 संबंधित विभागों सहित सभी जिलों को निवेश का लक्ष्य दे दिया है। मीरजापुर में 26 हजार करोड़ रुपये का सबसे अधिक निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

वहीं सबसे अधिक 70 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकारण (यूपीसीडा) को दिया गया है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को 60 हजार करोड़ रुपये, आइटी एंड इलेक्ट्रानिक्स विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग और इन्वेस्ट यूपी को 50-50 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है।