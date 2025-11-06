Language
    यूपी में पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को लेकर होगा भूमि पूजन, कब होगा आयोजन

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:27 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं का भूमि पूजन होने जा रहा है। यह राज्य सरकार के प्रयासों का नतीजा है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भूमि पूजन की तिथि जल्द घोषित की जाएगी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। औद्योगिक विकास विभाग ने नवंबर के अंतिम सप्ताह में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी)-5 के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 21 से 30 नवंबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को आरक्षित कर लिया गया है।

    माना जा रहा है कि 25 से 29 नवंबर के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जीबीसी का उद्घाटन कर सकते हैं। इन्वेस्ट यूपी ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

    सरकार ने जीबीसी में पांच लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश धरातल पर उतारने का लक्ष्य औद्योगिक विकास विभाग को दिया है।

    इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग ने 29 संबंधित विभागों सहित सभी जिलों को निवेश का लक्ष्य दे दिया है। मीरजापुर में 26 हजार करोड़ रुपये का सबसे अधिक निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

    वहीं सबसे अधिक 70 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकारण (यूपीसीडा) को दिया गया है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को 60 हजार करोड़ रुपये, आइटी एंड इलेक्ट्रानिक्स विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग और इन्वेस्ट यूपी को 50-50 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है।

    पिछले वर्ष 19 फरवरी को हुई जीबीसी-4 में अभी तक सबसे ज्यादा 10.01 लाख करोड़ रुपये की 14,701 परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए भूमि पूजन किया गया था।

    अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने पिछले दिनों जीबीसी के लिए इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरन आनंद की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया है। माना जा रहा है कि 23 से 29 नवंबर तक लखनऊ में आयोजित हो रहे जम्बूरी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे।