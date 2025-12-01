Language
    'यूपी में होगा देश के कुल एक्सप्रेसवे का 55 प्रतिशत हिस्सा', योगी के मंत्री ने जेवर एयरपोर्ट को लेकर भी द‍िया बड़ा अपडेट

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:42 PM (IST)

    औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कहा कि जल्द ही देश के कुल एक्सप्रेसवे की 55 प्रतिशत हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की होगी। उन्होंने कहा गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने के बाद एक्सप्रेसवे के मामले में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में काफी आगे निकल जाएगा। 

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कहा कि जल्द ही देश के कुल एक्सप्रेसवे की 55 प्रतिशत हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की होगी। उन्होंने कहा गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने के बाद एक्सप्रेसवे के मामले में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में काफी आगे निकल जाएगा। वहीं जेवर में एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर तैयार है। इस एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश से निर्यात को काफी बढ़ावा मिलेगा।

    इंडियन इन्वेस्टर्स फेडरेशन और इन्वेस्ट यूपी की तरफ से ताज होटल में सोमवार को आयोजित बैंकिंग लीडरशिप समिट और अवार्ड समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है।

    इसके लिए उन्होंने सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों के बारे में बैंकर्स को जानकारी दी। साथ ही कहा कि विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में बैंकों की अहम भूमिका होती है। कहा राज्य की बेहतर कानून व्यवस्था के दम पर ईज आफ डुइंग बिजनेस (कारोबार में सुगमता) का माहौल बना है।

    टीजीआइ एसएमई के सीईओ अजय ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ उभरता हुआ देश का ग्रोथ इंजन है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में एमएसएमई के क्षेत्र में सराहनीय बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 8.2 प्रतिशत है।

    समिट फेडरेशन के यूपी स्टेट कौंसिल के अध्यक्ष आरके सरन, केनरा बैंक के अजीत कुमार मिश्रा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अजय खन्ना व बैंक ऑफ इंडिया के अमरेंद्र कुमार सहित कई लोगों से संबोधित किया। रिटेल बैंकिंग के क्षेत्र में केनरा बैंक को अवार्ड प्रदान किया गया। इसी प्रकार सीडी रेशियो, हाउसिंग लोन, शिक्षा लोन, अक्षय ऊर्जा, एमएसएमई,डिजिटल बैंकिंग, ग्राहक सेवा व महिला शाखा सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंकों व उनके अधिकारियों को अवार्ड प्रदान किया गया।