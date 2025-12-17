उत्तर प्रदेश को जनवरी में मिलेगा नए साल का तोहफा, सेमीकंडक्टर परियोजना पर खर्च होंगे 3706 करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। एचसीएल और ताइवान की फाक्सकान कंपनी के संयुक्त उपक्रम वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स की सेमीकंडक्टर परियोजना में निवेश का रास्ता साफ हो गया है। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्रस्तावित राज्य की पहली सेमीकंडक्टर परियोजना की स्थापना को लेकर मृदा परीक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। 48 एकड़ भूमि पर स्थापित होने वाली इस परियोजना को लेकर भूमि पूजन जनवरी में कराने की तैयारी की जा रही है। इस परियोजना पर करीब 3,706 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

राज्य सरकार सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य के रूप में आगे लाना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि राज्य में सेमीकंडक्टर का इको सिस्टम विकसित किया जाए। उम्मीद की है कि जनवरी में संभावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में इस परियोजना को भी शामिल किया जाएगा।

इसके माध्यम से लगभग 3,780 रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है। सरकार ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भूमि लागत पर 75 प्रतिशत, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट देने का प्रविधान नीति में किया है।