    पीलीभीत, बाराबंकी और गोरखपुर में विकसित किए जाएंगे ESDM पार्क, निवेश मित्र-3.0 पोर्टल भी होगा लॉन्च

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:56 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीलीभीत, बाराबंकी और गोरखपुर में ईएसडीएम पार्क विकसित किए जाएंगे। निवेशकों को आकर्षित ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीलीभीत, बाराबंकी और गोरखपुर में विश्व स्तरीय इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों में इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों के डिजाइन व निर्माण को लेकर निवेशकों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

    बुधवार को होटल हयात में उत्तर प्रदेश को ईएसडीएम का हब बनाने के लिए गोल मेज सम्मेलन में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने कहा कि इन पार्कों को जल्द ही विकसित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि निवेशकों की सुविधा के लिए अगले माह तक निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लांच किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश के लिए छह ट्रिलियन अमेरिकी डालर के विजन को साझा किया। उन्होंने इलेक्ट्रानिक्स, आइटी, मैन्युफैक्चरिंग, पर्यटन और इमर्जिंग टेक्नोलाजी में विकास को तेज करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नोएडा में तैयार अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, विस्तारित एक्सप्रेसवेज नेटवर्क और दादरी में मल्टीमाडल लाजिस्टिक्स हब जैसी प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं।

    मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार केवी राजू ने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश उन सभी उद्यमों के लिए पूरी तरह तैयार है, जो राज्य में अपनी स्थापना या विस्तार करना चाहते हैं। आर्थिक विकास मिशन के नोडल अधिकारी आलोक कुमार ने कहा कि राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार है। सरकार की प्रगतिशील नीतियों और बेहतर कानून-व्यवस्था के चलते उत्तर प्रदेश निवेश का प्रमुख गंतव्य बन चुका है।

    सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग यादव ने कहा कि मोबाइल निर्माण में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बन चुका है। सेमीकंडक्टर, ड्रोन तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में भी उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रमुख ड्रोन निर्माता राफे स्थित है, जो एयरोस्पेस तकनीकों में नवाचार कर रहा है। सम्मेलन में 30 से अधिक प्रमुख इलेक्ट्रानिक्स व अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।