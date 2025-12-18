Language
    यूपी में ग्रामीण महिलाओं के उद्यमों को तकनीक से जोड़कर बनाया जाएगा और अधिक मजबूत, योगी सरकार की नई पहल

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:44 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रा ...और पढ़ें

    यूपी में ग्रामीण महिला उद्यमों को मिलेगा तकनीकी सहारा

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से आजीविका-केंद्रित तकनीकों पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें सरकारी मिशन, तकनीक विकसित करने वाली संस्थाओं, महिला उद्यमियों और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य यह समझना था कि किस प्रकार व्यवहारिक और नवाचारी तकनीकी समाधान उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को मजबूत बना सकते हैं। यह कार्यक्रम उप्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत साइंस फॉर इक्विटी, एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट डिवीजन, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और विज्ञान आश्रम के सहयोग से आयोजित किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदर्शनी में सरदार पटेल नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ने बायोमास कुकस्टोव और सोलर फ्रिज, आईआईटी बॉम्बे– RuTAG ने सोलर हाइड्रो डिस्टिलर, RuKart ने सब्जी कूलर, किसान धरमबीर ने मल्टी-पर्पज फूड प्रोसेसर तकनीक का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उप्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक दीपा रंजन ने महिला उद्यमियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि लखपति दीदियों को आगे बढ़ाकर करोड़पति दीदियां बनाना इस पहल का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश की एक करोड़ से अधिक महिलाएं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम से जुड़ी हैं।

    सामाजिक रूप से उपयोगी तकनीकों से जोड़ा गया

    ग्रामीण आजीविका संस्थानों की पहुंच को राष्ट्रीय स्तर की TAP-RISE (Technology Acceleration Platform for Rural Innovation and Social Entrepreneurship) पहल के अंतर्गत समर्थित सामाजिक रूप से उपयोगी तकनीकों से जोड़ा गया। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त मिशन निदेशक जनमेजय शुक्ला ने कहा कि लखपति दीदियों की सफलता, करोड़पति बनने की संभावना दिखाती है। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रष्टांत पाटरा, डॉ. योगेश कुलकर्णी, कार्यकारी निदेशक, विज्ञान आश्रम, कनिका वर्मा, कार्यकारी उपाध्यक्ष, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के तरीके बताए।