TET अनिवार्यता के खिलाफ दिल्ली कूच की तैयारी में शिक्षक, प्रदर्शन में शामिल होंगे यूपी के 1 लाख टीचर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता के खिलाफ देशभर के शिक्षकों में असंतोष है। सुप्रीम कोर्ट के एक सितंबर को पारित आदेश में सभी कार्यरत शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। इसके विरोध में पांच और 11 दिसंबर को शिक्षक दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की कार्यसमिति की बैठक में संघ के अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि पांच दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में पूरे देश से दो लाख शिक्षक शामिल होंगे, जिनमें से एक लाख शिक्षक उत्तर प्रदेश से पहुंचेंगे।

अब तक 14 राज्यों के संगठन से जुड़ चुके हैं और सभी राज्यों में रैली की तैयारी जोरों पर है। हर जिले में ब्लाकवार शिक्षकों की संख्या तय कर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। महामंत्री संजय सिंह ने बताया कि टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में यह अब तक की सबसे बड़ी शिक्षक महारैली होगी।

वहीं दूसरी ओर, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी 11 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर देशव्यापी धरना आयोजित करने की घोषणा की है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि तब तक केंद्र सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो फरवरी 2026 में संसद तक विशाल मार्च निकाला जाएगा।